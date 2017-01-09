Известному барду Новикову избрали новую меру пресечения

9 Января 2017 17:14 35

Екатеринбург, 9 января. Известному барду Александру Новикову, который недавно был отпущен из-под домашнего ареста, избрали новую меру пресечения. Музыкант дал подписку о невыезде.

«Могу точно сказать, что в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он должен отчитываться перед следователем обо всех своих перемещениях», — рассказала агентству РИА Новости источник в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, что Новиков подозревается в мошенничестве при строительстве коттеджного поселка «Бухта-Квинс». Следствие полагает, что автор-исполнитель похитил у пайщиков 36 млн рублей. Сперва Новиков был помещен под домашний арест, однако вскоре суд отменил данное решение.