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ОБСЕ обнаружила танки ВСУ в 60 км от Донецка, украинские ЗРК идут на Луганск
Новороссия

ОБСЕ обнаружила танки ВСУ в 60 км от Донецка, украинские ЗРК идут на Луганск

Сегодня 17:27
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ОБСЕ обнаружила танки ВСУ в 60 км от Донецка, украинские ЗРК идут на Луганск

Донецк, 9 января. СММ ОБСЕ обнаружила танки и ЗРК ВСУ вне мест хранения отведенной техники. Запрещенное минскими соглашениями вооружение находилось в полусотне километров от Донецка и Луганска. 

Как уточнил РИА Новости представитель миссии, техника находилась за линиями отвода, но вне отведенных мест для ее хранения. 

Среди украинской техники были обнаружены два танка Т-64 на неподвижных транспортерах примерно в 60 км от Донецка и два ЗРК «Оса», которые двигались в направлении Луганска, расстояние до столицы ЛНР составляло мене полусотни километров. 

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