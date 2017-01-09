ОБСЕ обнаружила танки ВСУ в 60 км от Донецка, украинские ЗРК идут на Луганск

Донецк, 9 января. СММ ОБСЕ обнаружила танки и ЗРК ВСУ вне мест хранения отведенной техники. Запрещенное минскими соглашениями вооружение находилось в полусотне километров от Донецка и Луганска.

Как уточнил РИА Новости представитель миссии, техника находилась за линиями отвода, но вне отведенных мест для ее хранения.

Среди украинской техники были обнаружены два танка Т-64 на неподвижных транспортерах примерно в 60 км от Донецка и два ЗРК «Оса», которые двигались в направлении Луганска, расстояние до столицы ЛНР составляло мене полусотни километров.

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