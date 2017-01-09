Гендиректор «КамАЗа» рассказал, как выдавливают Россию из лидеров «Дакара»

9 Января 2017 17:17 57

Москва, 9 января. Организаторы ежегодного ралли-марафона «Дакар» делают все возможное, чтобы вытеснить российскую команду «КамАЗ-мастер» с позиции лидера. Об этом заявил генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

Он пояснил, что «КамАЗ-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара» и не может себе позволить принимать участие в ралли без победы, именно поэтому организаторы гонки пытаются лишить лидерства российскую команду.

«Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт – это не только престиж, но и бизнес», — отметил Коготин.

Он добавил, что с 2019 года команды смогут использовать двигатели, объем которых не превышает 13 литров, а в настоящее время «КамАЗ» использует двигатели объемом 16 литров, поэтому «КамАЗ-мастер» может приостановить участие в будущих ралли-марафонах до момента создания нового двигателя.