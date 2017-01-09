Родители должны отвечать за такие «процедуры»: ОП отозвалась на смерть ребенка от обрезания

Красноярск, 9 января. Родителей мальчика из Красноярска, умершего после домашней процедуры обрезания, не следует наказывать, поскольку они и так получили жестокий урок. Об этом заявила член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.

По данным пресс-службы регионального ГСУ СК РФ, 6 января хирург провел операцию в домашних условиях по обрезанию крайней плоти у трехлетнего ребенка, перед которой использовался укол обезболивающего. Мальчик почувствовал себя хуже и скончался в тот же день.

«Сейчас говорить о том, что их наказывать… Я думаю, что их и так уже судьба наказала», — приводит слова Зимовой РИА Новости.

Член комиссии ОП добавила, что родители погибшего тоже могут нести ответственность за его смерть, поскольку они допустили процедуру в таком виде. Зимова подчеркнула, что медицинские манипуляции с несовершеннолетними должны осуществляться там, где юные пациенты могут вовремя получить медицинскую помощь.