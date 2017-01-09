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Уровень безработицы среди молодежи в Европе достиг рекордно высокого уровня
Общество

Уровень безработицы среди молодежи в Европе достиг рекордно высокого уровня

Сегодня 17:46
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Уровень безработицы среди молодежи в Европе достиг рекордно высокого уровня

Брюссель, 9 января. Уровень безработицы среди молодежи в Еврозоне резко вырос, несмотря на падение числа безработных в целом до самого низкого уровня с февраля 2009 года.

По данным Еврокомиссии, уровень безработицы в ЕС снизился до 8,3% в ноябре, что на 0,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом уровень трудовой занятости среди молодежи  в Еврозоне сократился на 0,3 процентных пункта и составил 21,2%.

Как сообщает Cityam, уровень безработицы в Еврозоне неуклонно снижается с 2013 года, когда она достигала своего максимума. При этом европейцам в возрасте от 18 до 25 лет весьма трудно найти себе работу. Так, в Испании уровень безработицы среди молодежи в ноябре прошлого года достиг 44,4%.

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Катерина Михайлиди
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