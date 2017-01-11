Миноискатель НР900ЕК «Коршун»: спасение от невидимой угрозы

Чаще всего основная слава достается ударным средствам вооружения. Танк Т-34 или штурмовик Ил-2 заслуженно знамениты и известны даже людям, далеким от военных профессий и не интересующимся военной историей. Но на военной службе присутствуют не менее важные, хотя и не столь обласканные славой виды технических устройств. Одни из них — миноискатели, которые спасают на войне десятки тысяч жизней, помогая обезвредить один из коварнейших и смертоносных видов оружия — мины. Про новый, практически революционный миноискатель «Коршун», вставший на вооружение российской армии, наш рассказ.

Минную опасность трудно недооценить. Из самых неприятных особенностей этого оружия стоит отметить опасность не только для военных, но и для гражданского населения. И — что также не стоит опускать — для домашних и диких животных. Мины наносят колоссальный вред окружающей природе. Сегодня мины признаны практически во всем мире нелегальным видом оружия. Об этом неоднократно заявлялось в докладах ЮНЕСКО, специальных комиссий ООН.

В Африке, Афганистане и других зонах нестабильности мины стали настоящим бичом. После многочисленных локальных военных конфликтов на территории десятков стран остались минные поля, не имеющие карт минирования и поэтому очень проблемные для работ по извлечению зарядов. Эти зоны превратились в практически необитаемые. Особой проблемой стало то, что наличие минных полей не только убивало, но и приводило к большому количеству инвалидов, так как современные мины часто проектируются именно для тяжелых ранений, а не смертельной эффективности. В таких странах как Конго, ЮАР, Зимбабве на сегодняшний день число детей, потерявших конечность, перешло все разумные границы.

Поэтому сапер и его миноискатель сегодня — это практически спасатель МЧС. Кстати, в российских МЧС такая специальность присутствует. И новый компактный, но гораздо более эффективный, чем его старшие братья, НР900ЕК «Коршун» в том числе предназначен и для спасателей. Хотя основное его предназначение: оснащение инженерных войск РФ.

«Коршун» правильнее назвать локатором нелинейного типа для решения широкого комплекса задач по обнаружению опасных предметов для армии и правоохранительных органов. Дело в том, что основная его особенность — большая дальность обнаружение, что отображено в нашей инфографике.

НР900ЕК «Коршун» имеет широкий функционал. Основное назначение: обнаружение взрывоопасных предметов с электронной начинкой, которые находятся в верхнем слое грунта, на грунте, в строительных конструкциях, снегу и даже воде. Он гораздо более удобен для сапера. Его вес составляет всего пять килограммов. Это позволяет оператору реагировать на опасности с высокой мобильностью.

Кроме того, если миноискатели обычных типов настроены в основном на обнаружение в грунте масс различных металлов, и, например, пластиковые мины для них являются проблемой, то «Коршун» ищет электронные элементы взрывателей. В условиях возросшей террористической опасности в мире, когда самодельные взрывные устройства часто комплектуются именно электронными взрывателями — дистанционными или таймерными, — эту способность нового миноискателя недооценить трудно.

Но, пожалуй, самым главным талантом «Коршуна» является то, что он способен искать не только мины. Перечень его возможностей по поиску весьма широк. Это приемо-передающие радиоустройства, используемые в качестве сигнализации или систем связи, теле-видео-фотокамеры, различные другие электронные устройства, причем в выключенном состоянии. «Коршун» поможет обнаружить не только мины, но и скрытые склады с оружием, закладки оборудования диверсантов, и вообще различные тайники.

Но, как я уже писал, новый миноискатель имеет не только военную специальность. Он может помочь обнаружить лыжника, попавшего под снежную лавину, по элементам горнолыжного снаряжения, автомобиль, утонувший в воде, или людей под развалинами зданий во время ликвидации последствий землетрясений.

Вопреки расхожему мнению, вбитому в общественное сознание многочисленными фильмами-боевиками, профессия военного не убивать, а спасать. И именно такое назначение имеет новый российский миноискатель НР900ЕК «Коршун».