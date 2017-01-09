Багдад, 9 января. Власти Турции намерены полностью вытеснить повстанцев Рабочей партией Курдистана с территорий на севере Ирака и уже заручились поддержкой официального Багдада. Об этом заявил турецкий премьер в воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани в Эрбиле.

По словам Йылдырыма, президент и премьер-министр Ирака уже пообещали содействовать выводу отрядов РПК из Синджара на севере Ирака. В свою очередь Турция пообещала вывести из Ирака свой военных, дислоцированных в лагере Башика на севере страны.

«Анкара полна решимости продолжить борьбу с Рабочей партией Курдистана», – заявил Йылдырым, прибыв в Эрбиль из Багдада.

Напомним, турецкое правительство приравнивает РПК к ИГИЛ (запрещена в России). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже заявил, что не допустит превращения Синджара во второй Кандиль – иракский район, где расположены базы и лагеря этой организации.