Politico: 5 русских слов, объясняющих действия Владимира Путина в 2017 году

Западные СМИ уделяют все больше внимания фигуре президента Российской Федерации Владимира Путина, видимо, понимая, насколько вырос его авторитет в глазах рядовых американцев. На этот раз журналисты попытались уместить в пять русских слов всю его деятельность, мотивацию и интересы. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей выдержки из статьи Five Russian words that explain Vladimir Putin in 2017 (5 русских слов, объясняющих действия Владимира Путина в 2017 году), опубликованной порталом Politico.

Когда СССР начал переизобретать себя в 1980 годы при Михаиле Горбачеве, в западной прессе было полно русских словечек вроде перестройки (реформа) и гласности (открытость), которые объясняли мировоззрение Кремля. С увеличением роли Владимира Путина Россия все чаще мелькает в заголовках, и странно, что кремлеведы на этот раз забыли о своем знании русского.

Компромат

Компромат — это русское слово, обозначающее компрометирующую информацию о публичных фигурах. По мнению западных СМИ — это предпочтительный метод Путина в борьбе с врагами государства.

Путин использовал эту технику против диссидентов, размазывая их по стенке своими обвинениями в детской порнографии или других деяниях, которые разрушили их карьеры. Авторы материала уверены, что взлом Демократической партии в США и утечка информации через WikiLeaks есть классический случай «компромата». Стенограммы платных выступлений Хиллари Клинтон на Уолл-стрит и доказательства ее нерешительности по поводу свободной торговли, возможно, помогли Дональду Трампу победить на выборах.

Стоит ожидать больше компромата в 2017 году. Возможно, у Путина есть компромат и на Трампа, который он может обнародовать, если президент вдруг отклонится от пророссийского пути.

Восстановление (Реставрация)

Цель, которую ставил перед собой Путин со времен прихода к власти в 2000 году, заключалась в том, чтобы вернуть России статус «великой державы» в мире, и возродить мощь былой Советской империи. С этой целью он восстановил российскую власть в бывших советских республиках и подтолкнул к созданию зон свободной торговли — Таможенного союза — между ними.

На международном уровне Россия еще раз укрепила свои связи. В Сирии она готова противостоять Западу и вкладывать свою, по-прежнему значительную военную мощь, в поддержку действующего режима. На США, которые назвали Россию «несостоявшимся государством» после падения коммунизма, Россия наводит панику, как во времена холодной войны.

В этом году в России с размахом будет отмечаться столетняя годовщина большевистской революции 1917 года. Поэтому стоит ожидать, что Владимир Путин будет особенно смел в попытках восстановить былое величие.

Яркий

Путин назвал Трампа «ярким» во время президентской кампании, что некоторые американские комментаторы перевели словом со значением «одаренный» и, таким образом, сделали комплимент умственным способностям Трампа. На самом деле Путин уже давно называет Трампа «ярким», с легкой ухмылкой на строгом лице.

Не секрет, что Владимир Путин тоже яркая личность, известная по езде с голым торсом на лошадях, в крутых очках на мотоцикле в Крыму, а также дайвингу в поисках сокровищ Черного моря. Хотя Путин не может похвастаться талантами Трампа в области телевизионных обращений и социальных сетей, они оба этакие альфа-самцы, обожающие славянских женщин.

Хотя художники изобразили «броманс» Путина-Трампа в поцелуе, яркость обеих личностей скорее говорит о том, что их отношения будут похожи на «битву брендов», когда один все время пытается переиграть другого. Примерно как Аль Капоне и Багс Моран или Аарон Берр и Александр Гамильтон. Недавний твитт Трампа о расширении арсенала ядерного оружия в Америке (направленном на то, чтобы, таким образом, превзойти Путина) может быть предвестником того, что грядет в 2017 году.

Наш

СССР поделил мир на сферы влияния, укоренив менталитет «мы против них». В то время как возрождающаяся Россия стремится восстановить свой статус «великой державы», концепция «нашего» приобретает все большее значение.

Путин и его «приближенные» смотрят на глобальную политику через призму Кремля и России в центре мира. Те страны, которые дружат с Россией — Сирия, Куба, Венесуэла — восхваляются как «свои» и заслуживают особого отношения. То же самое касается и общественных деятелей и глобальных организаций: они либо наши, либо не наши. ФИФА — наша, а Международный олимпийский комитет — «их».

Многие россияне праздновали избрание Дональда Трампа с лозунгом «Вашингтон наш». За лозунгом, как считают западные СМИ, стоит Кремль: даже США, исторический враг России, может склониться в ее сторону. Если это произойдет, русские одарят Вашингтон крепкими объятьями, перевернув новый мировой порядок с ног на голову.

Монголо-татарское иго

Отсылка к монгольскому порабощению России между XIII и XVI веками может показаться непонятной для многих европейцев, но является ключом к пониманию психологии современной России — и, следовательно, Владимира Путина.

Будучи под гнетом монгольских орд на протяжении 300 лет, россияне приобрели глубоко сидящий страх вторжения извне и последующего завоевания. Почти успешные вторжения Наполеона и Гитлера лишь усилили чувство незащищенности. Хотя Россия является самой большой страной в мире, в Москве очень переживают за свои границы и боятся за свою сохранность. Отсюда и неприязнь к НАТО, который воспринимается как экзистенциальная угроза России.

Путин позволил Крыму войти в состав России, чтобы не допустить попадания военно-морской базы РФ в руки европейского военного блока. Ослабление приверженности США НАТО, вероятно, даст российскому президенту повод проверить решимость Альянса. Россия должна защищать свои границы от внешних захватчиков, чтобы предотвратить повторение монгольского ига.