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Отношения США и Турции улучшатся после инаугурации Трампа — Эрдоган
Весь мир

Отношения США и Турции улучшатся после инаугурации Трампа — Эрдоган

Сегодня 17:25
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Эрдоган рассчитывает найти с Трампом компромисс по региональным вопросам

Анкара, 9 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выразил надежду на развитие диалога с Вашингтоном после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает агентство Reuters, турецкий лидер также заявил, что обе страны достигнут консенсуса по региональным вопросам. «Я считаю, что мы ускорим диалог, когда господин Трамп вступит в должность, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее сообщалось, что между Эрдоганом и президентом США Бараком Обамой состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств договорились о продолжении сотрудничества Анкары и Вашингтона в борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».

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Ксения Тасманова
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