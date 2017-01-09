Анкара, 9 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выразил надежду на развитие диалога с Вашингтоном после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает агентство Reuters, турецкий лидер также заявил, что обе страны достигнут консенсуса по региональным вопросам. «Я считаю, что мы ускорим диалог, когда господин Трамп вступит в должность, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее сообщалось, что между Эрдоганом и президентом США Бараком Обамой состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств договорились о продолжении сотрудничества Анкары и Вашингтона в борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».