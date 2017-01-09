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Политика

Белоруссия отменила визы для граждан 80 стран

9 Января 2017 17:14
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Белоруссия отменила визы для граждан 80 стран

Минск, 9 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении безвизового въезда на территорию Белоруссии для граждан 80 стран. При этом срок пребывания в Белоруссии не должен превышать пяти суток; «льгота» будет действовать только для тех, кто прибывает в Минск самолетом. Об этом сообщает «Белта». 

Уточняется, что действие указа распространяется на 39 государств Евросоюза и другие страны Европы, а также Бразилию, США, Японию и т.д. В первую очередь, это стратегические партнеры Белоруссии, а также государства, которые ввели безвизовый режим для белорусов. 

Для въезда в безвизовом режиме необходимы действующий паспорт, деньги в размере двух базовых величин на каждый день пребывания в Белоруссии, а также действительный на территории страны страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро. Некоторые дополнительные требования предъявлены для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии и Самоа. 

Указ вступит в силу через месяц. 

Владимир Багров

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