Белоруссия отменила визы для граждан 80 стран

9 Января 2017 17:14 54

Минск, 9 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении безвизового въезда на территорию Белоруссии для граждан 80 стран. При этом срок пребывания в Белоруссии не должен превышать пяти суток; «льгота» будет действовать только для тех, кто прибывает в Минск самолетом. Об этом сообщает «Белта».

Уточняется, что действие указа распространяется на 39 государств Евросоюза и другие страны Европы, а также Бразилию, США, Японию и т.д. В первую очередь, это стратегические партнеры Белоруссии, а также государства, которые ввели безвизовый режим для белорусов.

Для въезда в безвизовом режиме необходимы действующий паспорт, деньги в размере двух базовых величин на каждый день пребывания в Белоруссии, а также действительный на территории страны страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро. Некоторые дополнительные требования предъявлены для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии и Самоа.

Указ вступит в силу через месяц.