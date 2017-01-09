FAN-TV Лента новостей
Донецк отправит шесть команд ДНР на фестиваль КВН в Сочи
Новороссия

Донецк отправит шесть команд ДНР на фестиваль КВН в Сочи

Сегодня 17:14
49

Донецк отправит шесть команд ДНР на фестиваль КВН в Сочи

Донецк, 9 января. Шесть команд КВН из Донецкой народной республики выступят 10 января на международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи. Об этом в понедельник рассказали официальные представители министерства молодежи спорта и туризма ДНР.

Речь идет о командах, которые представляют такие высшие учебные заведения, как ДонНТУ, ДонНАСА и ДонНУ.

Напомним, ранее министерство обороны Донецкой народной республики опубликовало короткометражный фильм о том, как украинские силовики пытались похитить подарки в Донбассе.

Читайте по теме: Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс, Луганск фиксирует огонь ВСУ в Дебальцево

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Киев готовит геноцид в ДНР и ЛНР, ВСУ перебросили под Донецк 30 наемников

Сегодня 16:55
120

Клинцевич: Пальмира будет скоро освобождена от ИГ

Сегодня 16:55
106

Танковый клин США в Прибалтике: насколько крепка броня у Трампа и России

Сегодня 16:39
143

Сирия новости 9 января 2017 16.30: ССА ограбила колонну ИГ в Алеппо, «Джейш Аль-Ислам» несет потери в Дамаске

Сегодня 16:30
355

Новости Новороссии: минометный дождь на юге ДНР, Киев обольет Донецк и Луганск грязью за $3 млн

Сегодня 16:04
308
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Гендиректор «КамАЗа» рассказал, как выдавливают Россию из лидеров «Дакара»

17:17

Водолазы и спасатели ВМФ РФ получили новейшие тренажерные комплексы

17:15

Донецк отправит шесть команд ДНР на фестиваль КВН в Сочи

17:14

Известному барду Новикову избрали новую меру пресечения

17:14

Белоруссия отменила визы для граждан 80 стран

17:14

Ирак пообещал Анкаре помочь вытеснить РПК из Синджара — премьер Турции

17:11

Путин подтвердил готовность России помочь Египту в борьбе с терроризмом

17:06

Освобождение восточного Мосула от ИГИЛ потребует несколько недель

16:59

Задержанный с обломками МН17 голландский журналист просит помощи у России

16:56

Новости Новороссии: Киев готовит геноцид в ДНР и ЛНР, ВСУ перебросили под Донецк 30 наемников

16:55

Клинцевич: Пальмира будет скоро освобождена от ИГ

16:55

Захарова рассказала, что на самом деле взломали «русские хакеры» в США

16:54
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Гендиректор «КамАЗа» рассказал, как выдавливают Россию из лидеров «Дакара»
Читать
Закрыть