Донецк отправит шесть команд ДНР на фестиваль КВН в Сочи

Донецк, 9 января. Шесть команд КВН из Донецкой народной республики выступят 10 января на международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи. Об этом в понедельник рассказали официальные представители министерства молодежи спорта и туризма ДНР.

Речь идет о командах, которые представляют такие высшие учебные заведения, как ДонНТУ, ДонНАСА и ДонНУ.

Напомним, ранее министерство обороны Донецкой народной республики опубликовало короткометражный фильм о том, как украинские силовики пытались похитить подарки в Донбассе.

Читайте по теме: Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс, Луганск фиксирует огонь ВСУ в Дебальцево