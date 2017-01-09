Водолазы и спасатели ВМФ РФ получили новейшие тренажерные комплексы

9 Января 2017 17:15 52

Москва, 9 января. На Военно-морском флоте России завершен монтаж и ввод в эксплуатацию четырех новейших универсальных тренажерных комплексов.

Два комплекса получил учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов в Севастополе, еще по одному комплексу получили Каспийская флотилия и Беломорская военно-морская база. Каждый из комплексов оборудован тремя рабочими местами для обучения водолазов приемам правильного дыхания на глубине, а также для повышения уровня подготовки специалистов высокого класса на различных видах подводного снаряжения. Тренажеры предназначены для отработки аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при погружении.