Путин подтвердил готовность России помочь Египту в борьбе с терроризмом

Москва, 9 января. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдельфаттаху Сиси в связи с гибелью полицейских и военных в результате теракта в городе Эль-Ариш. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Случившееся в очередной раз подтверждает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для противостояния международному терроризму», – заявил российский лидер в телеграмме.

Путин также подтвердил готовность России наращивать взаимодействие с Египтом в борьбе с терроризмом, пожелал выздоровления пострадавшим и передал слова сочувствия близким погибших.

Напомним, террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, атаковал блокпост полиции в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, а его сообщники открыли огонь из гранатометов. В результате погибли 9 человек, еще 10, в том числе мирные жители, пострадали, передает НСН.