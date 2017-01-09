Задержанный с обломками МН17 голландский журналист просит помощи у России

Амстердам, 9 января. Голландский журналист Микель Спеккерс, который был задержан в Амстердаме с обломками МН17 из Донбасса, обратился к России за помощью.

Спеккерс сообщил, что обнаружил обломки МН17 на месте крушения в Донбассе. Кроме того, журналист нашел кости, которые как он полагает, могут принадлежать жертвам авиакатастрофы. Журналист планировал провести собственное расследование в Нидерландах, однако был задержан голландской полицией в аэропорту Амстердама вместе с вещественными доказательствами.

«Я надеюсь на реакцию, ответ из России на ту историю, что случилась со мной. Я бы хотел поговорить с кем-то из российского парламента или с кем-либо из Министерства иностранных дел. Это отлично, если бы они ответили на мое обращение», — заявил Спеккерс в комментарии Life.

Журналист также добавил, что в Донбассе он снял документальный фильм о жизни в ДНР, а также записал интервью с местными жителями и посетили место крушения самолета МН17.