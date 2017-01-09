FAN-TV Лента новостей
Задержанный с обломками МН17 голландский журналист просит помощи у России
Общество

Задержанный с обломками МН17 голландский журналист просит помощи у России

Сегодня 16:56
96

Задержанный с обломками МН17 голландский журналист просит помощи у России

Амстердам, 9 января.  Голландский журналист Микель Спеккерс, который был задержан в Амстердаме с обломками МН17 из Донбасса, обратился к России за помощью.

Спеккерс сообщил, что обнаружил обломки МН17 на месте крушения в Донбассе. Кроме того, журналист нашел кости, которые как он полагает, могут принадлежать жертвам авиакатастрофы. Журналист планировал провести собственное расследование в Нидерландах, однако был задержан голландской полицией в аэропорту Амстердама вместе с вещественными доказательствами.

«Я надеюсь на реакцию, ответ из России на ту историю, что случилась со мной. Я бы хотел поговорить с кем-то из российского парламента или с кем-либо из Министерства иностранных дел. Это отлично, если бы они ответили на мое обращение», — заявил Спеккерс в комментарии Life.

Журналист также добавил, что в Донбассе он снял документальный фильм о жизни в ДНР, а также записал интервью с местными жителями и посетили место крушения самолета МН17.

комментарии
Кирилл Иванов
#микель спеккерс
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Киев готовит геноцид в ДНР и ЛНР, ВСУ перебросили под Донецк 30 наемников

Сегодня 16:55
79

Клинцевич: Пальмира будет скоро освобождена от ИГ

Сегодня 16:55
68

Танковый клин США в Прибалтике: насколько крепка броня у Трампа и России

Сегодня 16:39
130

Сирия новости 9 января 2017 16.30: ССА ограбила колонну ИГ в Алеппо, «Джейш Аль-Ислам» несет потери в Дамаске

Сегодня 16:30
287

Новости Новороссии: минометный дождь на юге ДНР, Киев обольет Донецк и Луганск грязью за $3 млн

Сегодня 16:04
282
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ирак пообещал Анкаре помочь вытеснить РПК из Синджара — премьер Турции

17:11

Путин подтвердил готовность России помочь Египту в борьбе с терроризмом

17:06

Освобождение восточного Мосула от ИГИЛ потребует несколько недель

16:59

Задержанный с обломками МН17 голландский журналист просит помощи у России

16:56

Новости Новороссии: Киев готовит геноцид в ДНР и ЛНР, ВСУ перебросили под Донецк 30 наемников

16:55

Клинцевич: Пальмира будет скоро освобождена от ИГ

16:55

Захарова рассказала, что на самом деле взломали «русские хакеры» в США

16:54

Пермяк до смерти избил продавщицу за отказ продать спиртное ночью

16:54

Плотницкий утвердил порядок восстановительных работ в ЛНР на 2017 год

16:53

Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о Путине и Трампе

16:51

Центральную Россию ждет резкое потепление

16:50

Названо имя российского представителя на инаугурации Трампа

16:45
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ирак пообещал Анкаре помочь вытеснить РПК из Синджара — премьер Турции
Читать
Закрыть