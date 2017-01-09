Центральную Россию ждет резкое потепление

Москва, 9 января. Жителей центральной России ждет резкое потепление в первую рабочую неделю нового года. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем во вторник, 10 января, температура воздуха поднимется сразу на 15–20 градусов.

«В течение недели погода совершит очередной кульбит, — сказал Вильфанд. — В каникулярный период температура стремительно понижалась — от плюс двух градусов в новогоднюю ночь до минус 30–35 градусов в рождественскую. Теперь пойдет обратное движение».

Однако расслабляться еще рано, предостерегает он. Ночью в понедельник во Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской и Московской областях местами будут сохраняться морозы до минут 35 градусов, пишет газета «Известия».

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