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Названо имя российского представителя на инаугурации Трампа
Политика

Названо имя российского представителя на инаугурации Трампа

Сегодня 16:45
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Названо имя российского представителя на инаугурации Трампа

Москва, 9 января. Стало известно, кто будет представлять Россию на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Согласно предварительным данным, речь идет о после России в Вашингтоне — Сергее Кисляке.

По словам неназванного источника в дипломатических кругах, решение это окончательное и изменению не подлежит, передает РИА Новости.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. До этого времени все американские сотрудники диппредставительств, назначенные действующим президентом США Бараком Обамой, должны оставить свои должности. Исключение составят так называемые карьерные дипломаты, среди которых оказался посол США в России Джон Теффт.

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Геннадий Плющев
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