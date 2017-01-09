Новости Новороссии: Киев готовит геноцид в ДНР и ЛНР, ВСУ перебросили под Донецк 30 наемников

Новороссия, 9 января. 300 сотрудников украинских спецслужб прибыли в Донбасс с целью проведения массовых зачисток мирных жителей. ВСУ перебросили на линию фронта в район Донецка группу из 30 иностранных наемников. Украинская армия стягивает САУ и танки к границам ЛНР.

Киевские силовики ранили 11-летнюю девочку

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин в ходе брифинга привел данные о количестве обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ за минувшие сутки: территория ДНР обстреливалась киевскими силовиками более 500 раз.

Басурин подчеркнул, что обстановка в республике по-прежнему остается напряженной. По данным замкомандующего, в общей сложности киевские силовики 521 раз открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР, в том числе и из запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов. Всего по территории республики было выпущено 64 мины калибрами 120 и 82 мм. Украинские военнослужащие также выпустили 316 снарядов из гранатометов. Кроме того, в ходе обстрелов ими использовались различные виды стрелкового оружия и вооружение БМП, сообщил Эдуард Басурин.

Украинская армия открывала огонь по поселкам, расположенным на окраинах Горловки, Донецка, Ясиноватой, а также по селам Новоазовского района в южной части ДНР. При этом в ходе обстрела территории населенного пункта Безыменное на юге ДНР был ранен ребенок. 11-летняя девочка получила осколочные ранения.

Напомним, ранее в силовых ведомствах республики заявили о том, что подразделения ВСУ провели массированные минометные обстрелы села Ленинское Новоазовского района и КПП «Майорск» под Горловкой.

ВСУ усиливают позиции в зоне АТО танками и САУ

В ходе сегодняшнего брифинга представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил о том, что разведкой ЛНР была обнаружена новая партия тяжелой техники ВСУ вблизи линии фронта.

Размещение одной самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» калибра 122 мм и одного танка было зафиксировано вблизи опорного пункта 14-й бригады украинской армии недалеко от населенного пункта Валуйское, сообщил официальный представитель штаба Народной милиции ЛНР.

Он также подчеркнул, что украинская сторона вновь демонстрирует свое намерение продолжать военные действия в Донбассе. На это также указывают постоянные провокации Киева и ежедневные обстрелы, резюмировал Андрей Марочко.

Напомним, накануне он сообщил, что разведка ЛНР отметила расположение техники украинской армии, в том числе нескольких единиц бронетехники, в зоне АТО в Донбассе. Кроме того, было замечено прибытие группы иностранных наемников на позиции ВСУ вблизи села Счастье. Отмечалось, что прибывшие кураторы ранее готовили террористов ИГ (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в РФ) в Сирии.

Сотрудники СБУ намерены устроить геноцид жителей Донбасса

По данным замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, около 300 сотрудников спецслужб Украины прибыли в зону АТО в Донбассе с целью проведения зачисток среди гражданского населения.

Разведка республики зафиксировала прибытие нескольких групп сотрудников СБУ общей численностью порядка 300 человек в районе населенного пункта Курахово, расположенного на западе от Донецка в 18 км от линии разграничения. Согласно информации заместителя командующего, украинские спецслужбы намерены провести массовые зачистки среди мирных жителей Донбасса. Также недалеко от столицы ДНР в районе Марьинки в километре от линии фронта было отмечено прибытие 30 иностранных наемников из частных военных компаний.

Кроме того, разведчики ДНР в очередной раз зафиксировали несколько фактов переброски военной техники ВСУ на их позиции вблизи линии соприкосновения сторон. В поселке Шумы в окрестностях Горловки установлено размещение 11 БТР, а в южном населенном пункте Мирное отмечено прибытие четырех грузовых автомобилей с боеприпасами на позиции украинской армии.

Дело Доктора Лизы в Донбассе продолжается

Как отмечает представитель благотворительного фонда «Справедливая помощь», основанного Елизаветой Глинкой, организация продолжит работу над текущими проектами своей основательницы.

В частности, сотрудники фонда продолжат оказывать помощь тяжелобольным и раненым детям народных республик Донбасса, подчеркнула полномочный представитель организации Татьяна Светличная. Так, очередной этап эвакуации группы детей из Донецка намечен на период с 20 по 27 января.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, регулярно оказывала помощь детям ЛНР и ДНР, отправляя их на лечение в Россию и доставляя гуманитарную помощь. Всего за прошлый год ее фонд вылечил более 350 детей из Донбасса. В число пациентов входят дети в возрасте до 16 лет с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в комплексном и длительном лечении.

Елизавета Глинка, являвшаяся исполнительным директором организации, находилась на борту самолета Ту-154, который потерпел крушение в Черном море 25 декабря. Доктор Лиза направлялась с гуманитарным грузом в Сирию.