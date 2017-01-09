Захарова рассказала, что на самом деле взломали «русские хакеры» в США

Москва, 9 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла доклад спецслужб США о «российских хакерах», якобы взломавших избирательную систему США. Захарова предположила, что если «российские хакеры» что-то и взломали в США, то это, вероятнее всего, мозг действующего пока президента Барака Обамы.

Американские спецслужбы на днях представили доклад о якобы «кампании влияния» на американские выборы посредством хакерских атак, организованной-де самим президентом страны Владимиром Путиным.

«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», — пошутила Захарова в Facebook.

В Кремле также отреагировали на доклад, заявив, что обвинения в хакерских атаках серьезно утомили Москву.