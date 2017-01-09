Плотницкий утвердил порядок восстановительных работ в ЛНР на 2017 год

Луганск, 9 января. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий утвердил перечень из 315 объектов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, которые будут восстановлены в рамках третьей очереди в 2017 году.

«Сформирован поадресный перечень 137 первоочередных объектов социальной сферы и 178 первоочередных объектов муниципального жилого фонда», — указано в официальном заявлении министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава ЛНР Игорь Плотницкий рассчитывает на урегулирование конфликта в Донбассе в 2017 году.

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