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Между Дейр эз-Зором и Раккой спецназ коалиции США уничтожил несколько боевиков ИГ
Политика

Между Дейр эз-Зором и Раккой спецназ коалиции США уничтожил несколько боевиков ИГ

Сегодня 16:29
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Между Дейр эз-Зором и Раккой спецназ коалиции США уничтожил несколько боевиков ИГ

Дейр-эз-Зор (Сирия), 9 января. Американский спецназ провел операцию против боевиков «Исламского государства» в Сирии. Военные действия проходили между Дейр эз-Зором и Раккой — главным оплотом террористов, который называют «столицей» «Исламского государства» в Сирии.

Сообщается, что американским военным удалось ликвидировать несколько боевиков и нескольких взять в плен, сообщает агентство Sputnik.
Напомним, что террористическая организация «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещено в России. На сегодняшний день террористы контролируют часть территорий Ирака и Сирии.

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Геннадий Плющев
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