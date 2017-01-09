Посольство США в Москве объяснило приостановку выдачи виз

Москва, 9 января. Посольство США в Москве приостановило выдачу виз. По имеющейся информации, это связано с проблемами с водоснабжением в здании диппредставительства.

В сообщении, опубликованном на сайте посольства, указано, что консульский отдел «не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления». Вместе с тем, отдел американских граждан будет рассматривать запросы, но только если они носят экстренный характер.

Когда возобновится работа посольства, пока не ясно.

Как ранее сообщала Газета.Ru, в конце прошлого года США ввели новые санкции против РФ, связанные с якобы атаками российских хакеров на избирательную систему США во время выборов президента. Было закрыто два диппредставительства РФ в США, а также выслано 35 российских дипломатов вместе с семьями.