Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о Путине и Трампе

Голливуд, 9 января. Ведущий американской кинопремии «Золотой глобус» Джимми Фэллон во время церемонии упомянул президента России в юмористическом монологе.

«Рука Москва», «русские хакеры» и «вмешательство в выборы президента» давно стали притчей во языцех не только в России и в США. Американский ведущий, рассказывая о том, что подсчетом голосов на «Золотом глобусе» будет заниматься британская аудиторская компания, назвал ее Ernst and Young and Putin. Продолжая монолог, Феллон рассказал, что Америка по-прежнему чествует прямое голосование с явным намеком на выборы Дональда Трампа, сообщает Газета.ру. В заключение своего монолога комик сравнил избранного президента США с персонажем сериала «Игра престолов» Джоффри Баратеоном.