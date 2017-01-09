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Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о Путине и Трампе
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Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о Путине и Трампе

Сегодня 16:51
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Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о Путине и Трампе

Голливуд, 9 января. Ведущий американской кинопремии «Золотой глобус» Джимми Фэллон во время церемонии упомянул президента России в юмористическом монологе.

«Рука Москва», «русские хакеры» и «вмешательство в выборы президента» давно стали притчей во языцех не только в России и в США. Американский ведущий, рассказывая о том, что подсчетом голосов на «Золотом глобусе» будет заниматься британская аудиторская компания, назвал ее Ernst and Young and Putin. Продолжая монолог, Феллон рассказал, что Америка по-прежнему чествует прямое голосование с явным намеком на выборы Дональда Трампа, сообщает Газета.ру. В заключение своего монолога комик сравнил избранного президента США с персонажем сериала «Игра престолов» Джоффри Баратеоном.

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Алексей Громов
#владимир путин #дональд трамп #джимми фэллон
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Задержанный с обломками МН17 голландский журналист просит помощи у России
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