FAN-TV Лента новостей
Володин подтвердил, что новый аэропорт Саратова будет построен в срок
Экономика

Володин подтвердил, что новый аэропорт Саратова будет построен в срок

Сегодня 16:22
89

Володин подтвердил, что новый аэропорт Саратова будет построен в срок

Саратов, 9 января.  Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что строительство нового аэропорта Саратова планируется завершить к 2019 году.

По его словам, старый аэропорт находится прямо в центре Саратова, что доставляет хлопоты людям. Кроме того, взлетная полоса старого аэропорта очень короткая, поэтому было начато строительство нового аэропорта.

«У нас есть все, чтобы постараться решить этот вопрос в течение двух лет. Федеральное финансирование требует увеличения, но этим можно заниматься и находить решение. Есть вопросы и по региональной составляющей, но они решаемы», — подчеркнул Володин.

Он также отметил, что после ввода в эксплуатацию нового аэропорта у Саратова появится серьезная возможность экономического толчка.

комментарии
Кирилл Иванов
#вячеслав володин
Новости партнеров
Эксклюзив

Ночные кошмары и жажда отмщения: девушка-езидка рассказала о секс-рабстве в ИГИЛ

Сегодня 18:23
42

Politico: 5 русских слов, объясняющих действия Владимира Путина в 2017 году

Сегодня 17:56
191

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Сегодня 17:50
159

В Киеве закрыт крупнейший благотворительный фонд, тысячи пенсионеров умрут от голода

Сегодня 17:28
247

Новости Новороссии: Киев готовит геноцид в ДНР и ЛНР, ВСУ перебросили под Донецк 30 наемников

Сегодня 16:55
259
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Путин поддержал обучение студентов через Интернет

18:26

Голландские следователи боятся работать в Донбассе на месте крушения MH17

18:24

Ночные кошмары и жажда отмщения: девушка-езидка рассказала о секс-рабстве в ИГИЛ

18:23

Роскомнадзор закрыл 47 сайтов из-за «Викинга»-«нелегала»

18:19

Бойцы ДНР в Зайцево рассказали о мародерстве ВСУ

18:18

«Роснефть» наращивает поставки нефти в Китай

18:17

Оренбуржец зверски убил мать четверых детей из-за денег

18:06

Донецк потратит на ремонт дорог в ДНР почти миллиард рублей в 2017 году

18:05

Малыш захлебнулся в собственной ванной в Новосибирске

18:05

Волочкова запретила «моральным уродам» смотреть на ее голые фото с Мальдив

18:03

Politico: 5 русских слов, объясняющих действия Владимира Путина в 2017 году

17:56

Яблоки раздора: как голые ягодицы солистки группы Serebro рассорили соцсети

17:55
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Путин поддержал обучение студентов через Интернет
Читать
Закрыть