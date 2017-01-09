Володин подтвердил, что новый аэропорт Саратова будет построен в срок

Саратов, 9 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что строительство нового аэропорта Саратова планируется завершить к 2019 году.

По его словам, старый аэропорт находится прямо в центре Саратова, что доставляет хлопоты людям. Кроме того, взлетная полоса старого аэропорта очень короткая, поэтому было начато строительство нового аэропорта.

«У нас есть все, чтобы постараться решить этот вопрос в течение двух лет. Федеральное финансирование требует увеличения, но этим можно заниматься и находить решение. Есть вопросы и по региональной составляющей, но они решаемы», — подчеркнул Володин.

Он также отметил, что после ввода в эксплуатацию нового аэропорта у Саратова появится серьезная возможность экономического толчка.