Клинцевич: Пальмира будет скоро освобождена от ИГ

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По информации арабских средств массовой информации, Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации нанесли удар по инфраструктуре «Исламского государства»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) в окрестностях Пальмиры. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Францем Клинцевичем об освобождении Пальмиры и провинции Хомс от террористов ИГ*.

Сообщается, что российская авиация нанесла удар по позициям «Исламского государства», их коммуникациям и путям снабжения в Сабъат Аль-Малля, Джабаб Хамад, Манух, Акейрбат, на газовых полях Шаир и Ара, а также в окрестностях населенного пункта Сухнэ в окрестностях Пальмиры. В результате точечных ударов исламисты понесли серьезные потери в живой силе и бронетехнике.

Кроме того, российские самолеты уничтожили нефтяные грузовики снабжения террористов, которые отправились из восточной части провинции Хомс и Хамы в Ракку — столицу «Исламского государства». Авиаудары ВКС РФ нанесли рано утром в субботу, 7 января.

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«То, что Пальмиру захватили террористы «Исламского государства», — большая и серьезная ошибка Сирийской арабской армии. Это настоящий прокол САА, потому что Россия не участвует в наземной операции. Наших вооруженных сил и средств на земле нет. Мы можем лишь поддерживать сирийских военных инструкторами и наносить удары с воздуха, используя авиацию ВКС РФ. Понятно, что Вооруженным силам Сирии в ближайшее время придется собраться и решить проблему Пальмиры. И я думаю, что Дамаск решит ее, потому что у «Исламского государства» уже не так много людей и возможностей для обеспечения боевиков продовольствием и боеприпасами. Эта ситуация уже контролируется. При активной поддержке наших советников, специалистов, военнослужащих Воздушно-космических сил сирийская армия вернет контроль над Пальмирой. Скоро военная операция по освобождению города начнет быстро развиваться», — считает Франц Клинцевич.

Напомним, в ходе ожесточенных боестолкновений в начале декабря прошлого года боевикам «Исламского государства» удалось вытеснить правительственные формирования, состоявшие в основном из сил самообороны, и занять Пальмиру. Сирийские военные смогли эвакуировать мирных жителей прежде, чем «черные» зашли в город.

* Организация запрещена на территории РФ.