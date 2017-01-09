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Украинские военные устроили массовую драку в Киеве
Украина

Украинские военные устроили массовую драку в Киеве

Сегодня 16:13
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Украинские военные устроили массовую драку в Киеве

Киев, 9 января. Группа украинских военных устроила массовую драку с молодыми парнями в Киеве. Поводом послужил конфликт из-за девушек, сообщил сотрудник Министерства обороны Украины Алексей Липириди.

По его словам, военными оказались молодые люди в возрасте 25-27 лет, а их противникам было не больше 20-22 лет. Полицейские, прибывшие на место, попросили представителей самообороны не вызывать комендантский патруль.

«После долгих препирательств офицеры вроде вняли уговорам и пошли восвояси. Полицейские разъехались. Мы же остались еще на месте, и не зря. Военные вернулись. И опять сработала «тревожная кнопка», и опять приехала полиция охраны, и опять, уже ДСОшники попросили не вызывать комендатуру», — пишет Липириди в Facebook.

Сотрудник Минобороны подчеркнул, что военных в итоге проучили их же сослуживцы, когда те вернулись в казарму.

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Геннадий Плющев
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