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Водителей предупредили о сильном тумане в Москве и Подмосковье
Общество

Водителей предупредили о сильном тумане в Москве и Подмосковье

Сегодня 16:21
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Водителей предупредили о сильном тумане в Москве и Подмосковье

Москва, 9 января. Сильный туман ожидается во вторник на дорогах в Московской области. О неблагоприятной погоде предупредили в пресс-службе управления магистрали «Москва — Нижний Новгород».

«Ночью 9 января и утром 10 января в Московской области ожидается туман, видимость (составит) 200–500 метров», — приводит сообщение управления интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По прогнозам синоптиков, сильный туман 10 января накроет и столичные улицы. Более того, сегодня на Москву также опустился густой туман. В соцсетях уже сравнили столицу с вымышленным Сайлент Хиллом, передает РИАМО.  

Специалисты советуют автомобилистам сохранять бдительность во время вождения, не превышать скорость, а также избегать резких маневров и перестроений. Если видимость ухудшится до 50 м, водителям рекомендуют прекратить движение и включить габаритные огни.

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Ксения Тасманова
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