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Северный флот в 2017 году усилит присутствие в Арктике
Россия

Северный флот в 2017 году усилит присутствие в Арктике

Сегодня 16:23
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Северный флот в 2017 году усилит присутствие в Арктике

Североморск, 9 января. Командование Северного флота сообщило, что в 2017 году боевые корабли и подразделения СФ продолжат освоение северных широт Мирового океана и Арктической зоны.

Северный флот планирует выполнить несколько дальних переходов в арктических широтах, а также провести учения с привлечением подразделений, которые базируются на арктических островах и российском побережье. Учения будут иметь спасательную направленность. Помимо освоения Арктики соединения Северного флота намерены защищать политические и экономические интересы России в других акваториях Мирового океана, а также в Средиземноморье. В ближайшее время в главную базу Северного флота вернутся из дальнего похода крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий».

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