Астрономы предупредили о приближении к Земле двух небесных тел

Вашингтон, 9 января. Эксперты Национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) рассказали о том, что в конце января и в начале февраля мимо Земли пролетят сразу два небесных тела.

Согласно предварительной информации, 17 января с Солнцем сблизится комета. Кроме того, 25 февраля мимо Земли пролетит еще один космический объект, который астрономы пока не классифицировали.

Как ранее сообщало издание «Индикатор», в конце октября 2016 года нашу планету миновал астероид 2016 UR36.

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