Ученые из США объяснили, почему рождение ребенка может свести женщину с ума

Вашингтон, 9 января. Научные сотрудники из США провели ряд исследований и установили, что появление малыша на свет может свести женщину с ума.

Как оказалось, женщина может стать безумной по причине резких изменений, которые происходят в мозгу молодой мамы. Специалисты отмечают, что модель мышления представительниц прекрасного пола резко меняется с появлением ребенка на свет.

Все дело в том, что на протяжении всего срока беременности форма серого вещества подвергается целому ряду изменений и сужается, а в результате нейронные сети оказывают влияние на участки мозга, которые отвечают за социальное предназначение.

Такого рода изменения как раз и способны свести женщину с ума и вызвать неумеренный восторг от ребенка. Как утверждают исследователи, молодая мать проводит с новорожденным все время, сильно ощущает все, что ему необходимо, а также возможную угрозу.