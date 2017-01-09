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Федеральное собрание готовит базу для цифровой экономики
Россия

Федеральное собрание готовит базу для цифровой экономики

Сегодня 16:27
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Федеральное собрание готовит базу для цифровой экономики

Москва, 9 января. Обе палаты российского парламента в новом году будут интенсивнее работать с регионами, повысят контроль за процессом законотворчества, законодательно поддержат малый и средний бизнес. В основу работы парламента будет положена реализация положений послания президента Федеральному собранию. 

В качестве одной из важных проблем, которые предстоит решить российскому правительству в нынешнем году, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал стимулирование развития предпринимательства.

«Самым серьезным образом мы должны подойти к рассмотрению законодательных инициатив по поддержке и стимулированию предпринимательства, создать возможности для развития так называемой цифровой экономики», — сообщил Володин газете «Известия»

Одним из важных шагов в этом направлении — подготовка поправок в налоговое законодательство, которая будет проводиться совместно с представителями бизнеса, отметил Володин. 

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