Федеральное собрание готовит базу для цифровой экономики

Москва, 9 января. Обе палаты российского парламента в новом году будут интенсивнее работать с регионами, повысят контроль за процессом законотворчества, законодательно поддержат малый и средний бизнес. В основу работы парламента будет положена реализация положений послания президента Федеральному собранию.

В качестве одной из важных проблем, которые предстоит решить российскому правительству в нынешнем году, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал стимулирование развития предпринимательства.

«Самым серьезным образом мы должны подойти к рассмотрению законодательных инициатив по поддержке и стимулированию предпринимательства, создать возможности для развития так называемой цифровой экономики», — сообщил Володин газете «Известия».

Одним из важных шагов в этом направлении — подготовка поправок в налоговое законодательство, которая будет проводиться совместно с представителями бизнеса, отметил Володин.