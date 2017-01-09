Военный корабль США открыл стрельбу по иранским катерам

Вашингтон, 9 января. Военный корабль США открыл огонь в сторону четырех иранских катеров в Ормузском проливе.

По словам представителей Пентагона, инцидент произошел накануне. Предупредительную стрельбу открыли после того, как катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на высокой скорости начали приближаться к судну ВМС США.

При этом, как утверждают американские военные, они проигнорровали и радиосигналы и дымовой буй. Всего было сделано несколько предупредительных выстрелов, сообщает Reuters.

Отметим о подобных происшествиях США заявляли и ранее. Так, в августе минувшего года Пентагон сообщил, что четыре военных катера КСИР приблизились на расстояние менее 275 метров к американскому эсминцу Nitze в районе Ормузского пролива. Военный корабль был вынужден изменить курс.