Исламские богословы из Сирии пригласили в страну патриарха Кирилла

Москва, 9 января. Исламские богословы из Сирии пригласили патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить САР. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман России и Московского муфтията Альбир Крганов.

Крганов напомнил, что в конце декабря посетил Сирию, где исламские богословы обратились с просьбой организовать визит главы Русской православной церкви в недавно освобожденный от террористов город Маалюля.

«Богословы Сирии и министр по делам религиозной политики изъявили желание передать святейшему патриарху приглашение посетить Сирию. Сирийские христиане были бы очень рады этому визиту», — сказал муфтий.

Крганов подчеркнул, что визит патриарха Кирилла в Сирию станет важным шагом для поддержки христиан.