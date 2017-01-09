Танковый клин США в Прибалтике: насколько крепка броня у Трампа и России

В конце февраля в Латвию прибудет бронетанковая рота Соединенных Шатов Америки, заявил командующий Национальными вооруженными силами балтийской республики Леонидс Калныньш. Однако Москве можно не переживать, так как этих сил не хватит для вызова экзистенциальной угрозы, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Прибытие роты запланировано на конец февраля. Нескольких десятков единиц тяжелой бронетехники прибудет в Латвию в рамках миссии Atlantic Resolve («Атлантическая решительность». — Прим. ФАН), которая направлена на усиление восточного фланга НАТО», — заявил Калныньш.

В начале января в немецком Бремерхафене началась разгрузка первого судна с военной техникой Соединенных Штатов, предназначенной для миссии «Атлантическая решительность». В регион прибыло 87 танков, грузовиков и другой военной техники из Германии. Сначала бронетехника будет отправлена в Польшу и уже оттуда — в другие восточноевропейские страны альянса.

«Во-первых, нужно учитывать, что эти планы созрели на последнем саммите НАТО, когда у власти в США находился Барак Обама. Тогда на волне антироссийской истерии было принято решение усилить восточный фланг альянса при помощи ротации. Вашингтон направил свою интернациональную бригаду и четыре батальона в Польшу и другие страны Европы. По мнению «ястребов» из Пентагона, это позволило бы обеспечить защищенность Европы в целом, и особенно ее восточной части. Эти планы должна была осуществлять новая администрация, и Обама думал, что это будут люди Хиллари Клинтон. Однако ставка не сыграла, и администрация Дональда Трампа довольно скептически отнеслась к интересам европейских государств — членов НАТО», — поясняет Кошкин.

Эксперт отмечает, что прибытие военнослужащих США в Польшу, Латвию и другие страны Европы только затруднит действия новой администрации США, так как предвыборная риторика Трампа была направлена на ослабление участия Соединенных Штатов Америки в жизни Североатлантического альянса.

«Избранный президент постоянно подчеркивает, что европейцам нужно самим думать о своей безопасности и больше денег вкладывать в развитие НАТО. А получается так, что именно Вашингтон платит львиную долю, а некоторые государства ЕС даже не выполняют своих обязательств по двухпроцентному (от ВВП) отчислению. Так что ситуация с переброской вызывает некое недоумение. И пока не понятно, как новый президент США будет выходить из положения», — сообщил военный эксперт.

Объясняя позицию Москвы по этому вопросу, Кошкин утверждает, что Российская Федерация скоординировала свои военные планы сразу после саммита в Варшаве. Минобороны РФ создало три дивизии, две из которых были сформированы на западном направлении. Там сейчас занимаются укреплением инфраструктуры войск, которые будут осуществлять симметричный ответ в случае агрессии против России.