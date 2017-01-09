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Названы три главных правила успешных людей
Общество

Названы три главных правила успешных людей

Сегодня 15:48
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Названы три главных правила успешных людей

Вашингтон, 9 января. Ученые раскрыли три главных правила, которых придерживаются все успешные люди, добивающиеся признания.
По словам исследователей, первое правило — это позитивный настрой. У людей с самого начала больше шансов на успех, если они пытаются сохранить оптимизм и найти положительные моменты в любой ситуации.

Второе правило — учиться на своих ошибках, но в то же время не зацикливаться на них. И, наконец, третье правило —  избегать чрезмерной амбициозности. Любую задумку легче воплотить в жизнь, если ставить достижимые цели. При этом исследователи обращают внимание на то, что для достижения лучшего результата нужно думать не о деньгах и славе, а просто работать в свое удовольствие.

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Геннадий Плющев
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Голландский журналист вывез из Донбасса сумку с останками жертв крушения Boeing
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