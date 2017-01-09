Названы три главных правила успешных людей

Вашингтон, 9 января. Ученые раскрыли три главных правила, которых придерживаются все успешные люди, добивающиеся признания.

По словам исследователей, первое правило — это позитивный настрой. У людей с самого начала больше шансов на успех, если они пытаются сохранить оптимизм и найти положительные моменты в любой ситуации.

Второе правило — учиться на своих ошибках, но в то же время не зацикливаться на них. И, наконец, третье правило — избегать чрезмерной амбициозности. Любую задумку легче воплотить в жизнь, если ставить достижимые цели. При этом исследователи обращают внимание на то, что для достижения лучшего результата нужно думать не о деньгах и славе, а просто работать в свое удовольствие.