Голландский журналист вывез из Донбасса сумку с останками жертв крушения Boeing

Амстердам, 9 января. Двух голландских журналистов — Стефана Бека и Мишеля Спеккерса — задержали в аэропорту «Схипхол» по прибытии из Донбасса. У журналистов конфисковали сумки, в которых находились отснятые в Донбассе материалы, а также обломки потерпевшего крушение в 2014 году малайзийского самолета. Кроме того, в сумках могли находиться останки жертв авиакатастрофы, предполагает нидерландское издание Nltimes.

Уточняется, что останки могли находиться в сумках Мишеля Спеккерса. Голландская прокуратура сообщила, что журналист якобы отказался передать находки, а также видеозаписи, властям, на что Спеккерс возразил, что собирался отдать найденное следователям, занимающимся расследованием катастрофы, однако еще раньше все вещи у него изъяли полицейские.

Как ранее сообщала Газета.Ru, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком.