Стало известно, когда Райкин вернется на сцену после травмы

Москва, 9 января. Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин планирует вернуться на сцену уже 15 января. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе театра.

Ранее стало известно о том, что Райкин якобы перенес очередную операцию на ноге. Однако представители «Сатирикона» опровергли данную информацию.

Народный артист Российской Федерации выйдет на сцену в спектакле «Константин Райкин. Своим голосом».

Как сообщала Газета.Ru, в декабре Константина Райкина госпитализировали после того, как он получил травму ноги.

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