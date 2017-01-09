Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Последние три года мы наблюдаем трансформационную постмайданную Украину, характерной чертой которой является мифотворчество и так называемые исторические разоблачения. Мифы в этой стране принимаются практически на официальном уровне, внедряются в систему образования и уже стали частью искаженной картины мира украинских националистов, представителей украинского креативного класса. Цель таких заявлений – обоснование и взращивание русофобии. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН-ТВ рассказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре РФ Виктор Кондрашин.

– Виктор Викторович, здравствуйте. Хочется вас спросить о так называемом мифотворчестве,о том, какие мифы украинская постмайданная власть приняла на вооружение. Какие среди них вы выделяете особо? К насколько серьезным последствиям они могут привести?

– Они уже привели к серьезным последствиям. По своей профессии я являюсь историком и всю жизнь занимаюсь историей голода 1932-1933 годов в Советском Союзе, в том числе, проблемами так называемого украинского голодомора. Буквально на моей памяти, начиная с 90-х годов, на Украине происходил процесс оболванивания молодежи и превращения ее буквально в зомбированных майдановцев, которые были воспитаны на мифах о голодоморе. Когда якобы украинский народ намеренно сталинское руководство морило голодом с целью сломить его волю к сопротивлению, созданию собственного независимого государства. Дело доходило до того, что в школах 1 сентября были уроки голодомора, открыли уголки голодомора, где стояла могилка и крестик, маленькие дети писали сочинения, и конкурс рисунков был на тему голодомора, вы представляете? Это ужасно всё! Конечно, это была государственная политика, которая принесла свои плоды, и этот миф о голодоморе стал одним из самых ключевых мифов так называемой новой идентичности украинцев. Этот миф, я считаю, один из самых вредных, и он сыграл свою печальную роль.

Затем, конечно, это миф об оккупации Украины, об утере ею своей независимости в годы Гражданской войны, о ее оккупации в годы ВОВ. На этом мифе тоже были воспитаны молодые люди, потому что власть имеет очень мощный инструмент укрепления политического режима – это, безусловно, идеология и народное образование. На протяжении 10 лет, начиная с Ющенко, по крайней мере, в головы молодых людей вдалбливались эти идеи о советской оккупации, героизации Бандеры, например. Всё это дало свои плоды, к сожалению. В этом смысле мифотворчество не всегда бывает безопасным.

На примере Украины мы видим, как опасно упускать из поля зрения вопросы идеологии, воспитания. Поэтому в настоящее время на Украине сформировалось с помощью мифотворчества, целенаправленной политики оболванивания молодежи вот это поколение Майдана. Оно и стало главной действующей силой.

– Ситуация, на самом деле, тяжелая. Что мы можем ей противопоставить, как мы можем с этим бороться?

– Трудно бороться, когда уже процесс и болезнь зашли так далеко. Здесь трудно уже что-то изменить кардинально. С другой стороны, мы должны работать на опережение и сейчас использовать те инструменты, которые могут снивелировать ситуацию, содействовать разрешению конфликта на Украине. Я считаю, нужно нам продолжать политику мягкой силы, которая осуществляется Россией в последнее время. Это, я считаю, очень важная вещь. Должны быть активизированы каналы по линии Россотрудничества, по линии общественных организаций, фондов («Русский мир», например) с целью поддержки интеллигенции, интеллектуальной элиты Украины, других стран, которые симпатизируют России. Я недавно был наблюдателем на выборах президента в Приднестровье, затем я встречался с избранным президентом Игорем Николаевичем Додоном, и мы обсуждали тему укрепления и развития гуманитарных связей между Россией и Молдовой (Россией, Молдовой, Приднестровьем), организации соответствующих культурных, научных форумов, чтобы менялось сознание, прежде всего, молодежи. Я считаю, внимание нужно уделить, прежде всего, молодежи, усилить нашу мягкую силу по всем направлениям. И, кстати, она сейчас выглядит очень сильной и поэтому вызывает такое недовольство и, я бы даже сказал, озлобление. Надо двигаться в этом направлении.

Потом, я надеюсь, что здесь посредником может выступить новая администрация США, тот же Трамп. Я считаю, что если у нас будут налаживаться отношения, то через укрепление и развитие гуманитарных связей, конкурсов, форумов США могут оказать влияние на ту же самую Украину, на европейскую интеллектуальную элиту. Я считаю, это главное – усиление мягкой силы в 2017 году.

– Что ж, надеемся, что этот год будет намного более позитивным, чем предыдущий. Благодарю вас!

– Спасибо. И всех с Новым Годом!

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