Таблетки для похудения обвиняются в смерти школьницы из Татарстана

Казань, 9 января. Обстоятельства и причины гибели 16-летней школьницы в Набережных Челнах выясняет Следственный комитет. По предварительным данным, девочка могла погибнуть после приема таблеток для похудения. Точную причину смерти подростка установят судмедэксперты.

Как сообщили ФАН в пресс-службе СУ СК РФ по республике, школьница скончалась накануне. По предварительным данным, вечером девочка почувствовала себя плохо, родители вызвали ей скорую помощь, но она умерла скончался до приезда медиков.

Сейчас следователи выяснили, что школьница ранее принимала таблетки для похудения. «В настоящее время препараты направлены на экспертизу», — подчеркнули в ведомстве. Доследственная проверка продолжается, по ее итогам будет принято процессуальное решение.