Взломали мозг Обаме: Захарова высмеяла доклад США о «русских хакерах»



Москва, 9 января. Спикер МИД РФ Мария Захарова высмеяла доклад спецслужб США о «русских хакерах». Ироничный комментарий дипломат опубликовала на своей странице в Facebook.

«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», — написала она.

Речь идет о докладе американской разведки, в котором спецслужбы США утверждают, что президент РФ Владимир Путин якобы распорядился организовать «кампанию влияния», направленную на президентские выборы в США 2016 года. В этой кампании, согласно докладу, участвовали российские хакеры и телеканал RT.

Эти данные уже прокомментировал и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что в Москве уже «серьезно устали» от обвинений в хакерских атаках.