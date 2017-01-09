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Взломали мозг Обаме: Захарова высмеяла доклад США о «русских хакерах»
Политика

Взломали мозг Обаме: Захарова высмеяла доклад США о «русских хакерах»

Сегодня 15:34
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Взломали мозг Обаме: Захарова высмеяла доклад США о «русских хакерах»
Москва, 9 января. Спикер МИД РФ Мария Захарова высмеяла доклад спецслужб США о «русских хакерах». Ироничный комментарий дипломат опубликовала на своей странице в Facebook.

«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», — написала она.

Речь идет о докладе американской разведки, в котором спецслужбы США утверждают, что президент РФ Владимир Путин якобы распорядился организовать «кампанию влияния», направленную на президентские выборы в США 2016 года. В этой кампании, согласно докладу, участвовали российские хакеры и телеканал RT.

Эти данные уже прокомментировал и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что в Москве уже «серьезно устали» от обвинений в хакерских атаках.

комментарии
Ярослава Замысловатова
#мария захарова
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