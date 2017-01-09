«Сомнительные» переселенцы из Луганска лишились пособий за проживание в ЛНР

Киев, 9 января. Более 800 граждан Украины были лишены социальных выплат по причине того, что проживали на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Оперативники СБУ установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на неподконтрольных территориях Донбасса», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что благодаря приостановке социальных выплат жителям Станично-Луганского района, бюджет Украины будет ежемесячно экономить четыре миллиона гривен.