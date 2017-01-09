Трамп уволил бессменного ведущего церемонии инаугурации президентов США

Вашингтон, 9 января. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался от услуг Чарльза Бротнама, который на протяжении нескольких десятилетий вел церемонию инаугурации американских президентов. Об этом сегодня пишет The Hill.

По словам 89-летнего ведущего, он вел церемонии в течение 60 лет. Решением Трампа он «был разрушен». Бессменный ведущий также добавил, что уже приступил к подготовке к церемонии, и тогда узнал, что от его услуг республиканец решил отказаться. По информации некоторых СМИ, в декабре у Бротнама умерла супруга. Он надеялся хоть немного забыть о горе, уйдя с головой в работу.

Отметим, что традиция приглашать Бротнама началась при 34-м президенте США Дуайте Эйзенхауэре в 1957 году.

Известно, что вести церемонию инаугурации Дональда Трампа 20 января будет 58-летний радиоведущий Стив Рэй.