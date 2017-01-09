FAN-TV Лента новостей
Трамп уволил бессменного ведущего церемонии инаугурации президентов США
Весь мир

Трамп уволил бессменного ведущего церемонии инаугурации президентов США

Сегодня 15:38
114

Трамп уволил бессменного ведущего церемонии инаугурации президентов США

Вашингтон, 9 января. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался от услуг Чарльза Бротнама, который на протяжении нескольких десятилетий вел церемонию инаугурации американских президентов. Об этом сегодня пишет The Hill.

По словам 89-летнего ведущего, он вел церемонии в течение 60 лет. Решением Трампа он «был разрушен». Бессменный ведущий также добавил, что уже приступил к подготовке к церемонии, и тогда узнал, что от его услуг республиканец решил отказаться. По информации некоторых СМИ, в декабре у Бротнама умерла супруга. Он надеялся хоть немного забыть о горе, уйдя с головой в работу. 

Отметим, что традиция приглашать Бротнама началась при 34-м президенте США Дуайте Эйзенхауэре в 1957 году.

Известно, что вести церемонию инаугурации Дональда Трампа 20 января будет 58-летний радиоведущий Стив Рэй.

комментарии
Дана Балан
#дональд трамп #сша
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: минометный дождь на юге ДНР, Киев обольет Донецк и Луганск грязью за $3 млн

Сегодня 16:04
35

Хакеры атакуют Евросоюз: чем опасны современные киберпреступники

Сегодня 15:18
85

Онищенко — об антитабачной кампании: Наша беда — транснациональная мафия и вейпы

Сегодня 15:02
103

Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем

Сегодня 14:50
175

Сирия сегодня: ВКС РФ атакуют ИГ в Пальмире, Хама в огне, Дамаск без воды

Сегодня 14:41
453
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Военный корабль США открыл стрельбу по иранским катерам

16:03

Стало известно, когда Райкин вернется на сцену после травмы

16:02

Голландский журналист вывез из Донбасса сумку с останками жертв крушения Boeing

15:57

Названы три главных правила успешных людей

15:48

Таблетки для похудения обвиняются в смерти школьницы из Татарстана

15:45

Компания Uber собирается впервые рассекретить свои данные

15:44

Анкара отказалась пересмотреть свою позицию по Крыму

15:43

ФАС сообщила о новом тарифе на транзит нефти для Белоруссии

15:39

Трамп уволил бессменного ведущего церемонии инаугурации президентов США

15:38

Филарет призвал украинцев отправляться в мясорубку в ДНР и ЛНР

15:35

Взломали мозг Обаме: Захарова высмеяла доклад США о «русских хакерах»

15:34

Пулковская обсерватория установила разновидность метеора, сгоревшего над Архангельском

15:33
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Военный корабль США открыл стрельбу по иранским катерам
Читать
Закрыть