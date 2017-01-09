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Пулковская обсерватория установила разновидность метеора, сгоревшего над Архангельском
Общество

Пулковская обсерватория установила разновидность метеора, сгоревшего над Архангельском

Сегодня 15:33
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Пулковская обсерватория установила разновидность метеора, сгоревшего над Архангельском

Санкт-Петербург, 9 января. В Онежском районе Архангельской области зафиксировано падение неизвестного небесного тела. По данным Пулковской обсерватории, это был болид.

«Существует разница в терминологии. Болид — это метеор с яркостью больше, чем у планеты Венера, который не долетает до поверхности Земли, сгорает в атмосфере, а метеорит – это метеор, который долетел. Какое именно небесное тело пролетело над Архангельской областью еще предстоит узнать, остается только определить, куда он упал и найти обломки. Судя по характеру горения и близости  к поверхности Земли, думаю, что до нас могло долететь до 25% метеора. Тогда мы сможем назвать его метеоритом», — объяснил пресс-секретарь Пулковской обсерватории Сергей Смирнов. 

По его словам, скорее всего, упавшее небесное тело – это остатки метеоритного дождя, который прошел в ночь с 3 на 4 января. 

«Он мог задержаться на орбите и только сейчас сойти с нее. Но не исключено, что это обломок, который образовался тысячу лет назад. Точную информацию можно будет получить, если обнаружатся несгоревшие осколки», — добавил Смирнов.

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Ксения Тасманова
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