Пулковская обсерватория установила разновидность метеора, сгоревшего над Архангельском

Санкт-Петербург, 9 января. В Онежском районе Архангельской области зафиксировано падение неизвестного небесного тела. По данным Пулковской обсерватории, это был болид.

«Существует разница в терминологии. Болид — это метеор с яркостью больше, чем у планеты Венера, который не долетает до поверхности Земли, сгорает в атмосфере, а метеорит – это метеор, который долетел. Какое именно небесное тело пролетело над Архангельской областью еще предстоит узнать, остается только определить, куда он упал и найти обломки. Судя по характеру горения и близости к поверхности Земли, думаю, что до нас могло долететь до 25% метеора. Тогда мы сможем назвать его метеоритом», — объяснил пресс-секретарь Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.

По его словам, скорее всего, упавшее небесное тело – это остатки метеоритного дождя, который прошел в ночь с 3 на 4 января.