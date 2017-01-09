В Алеппо за парты сели почти 4 тыс. юных сирийцев

Алеппо, 9 января. Жизнь в Алеппо вновь начинает возвращаться в мирное русло после того, как сирийская армия освободила город от боевиков.

Городские власти смогли частично восстановить 17 школ, которые были разрушены в ходе боевых действий, в результате чего 3,8 тыс. учеников смогут начать учебу после новогодних каникул. В ближайшие несколько дней откроется еще шесть школ в восточной части города, а в первые шесть месяцев — 50 школ.

Отметим, что восстановление школ, больниц и международного аэропорта является приоритетной задачей сирийского правительства, передает агентство SANA. Сирийская армия освободила Алеппо в конце прошлого года. Военные организовали вывод из города согласившихся сложить оружие террористов, которым была гарантирована безопасность.