Анкара отказалась пересмотреть свою позицию по Крыму

Анкара, 9 января. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не пересмотрит свою позицию по Крыму и Донбассу, однако намерена продолжать сотрудничество с Россией, передают турецкие СМИ.

Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и Грузии и не признает «аннексию» земель Украины (напомним, Крым вошел в состав России в результате всенародного референдума, на котором более 90% крымчан проголосовали за возвращение полуострова в состав РФ).

Также глава турецкого МИД отметил, что Анкара поддерживает территориальную и политическую целостность Сирии и заинтересована в стабильности в регионе.

«Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ — ИФ) на севере этой страны», — приводят слова Чавушоглу турецкие СМИ.

Ранее URA.Ru сообщало, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии.