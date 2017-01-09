ФАС сообщила о новом тарифе на транзит нефти для Белоруссии

Москва, 9 января. Россия и Белоруссия так и не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти. Об этом журналистам в понедельник сообщил представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как передает издание Газета.Ru, 28 декабря министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии и ФАС провели переговоры, которые не дали результатов. Поэтому в силу вступило правило, согласно которому цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство энергетики РФ планирует на 12% уменьшить экспорт нефтепродуктов в Белоруссию.

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