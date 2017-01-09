Компания Uber собирается впервые рассекретить свои данные

Сан-Франциско, 9 января. Международная компания Uber решила опубликовать часть статистических данных для облечения труда урбанистов и менеджеров транспортных потоков. Эти данные можно будет скачать со специального сайта Uber Movement.

Как сообщает «Индикатор», пользователи сайта смогут узнать больше о среднем времени перемещения автомобилей между районами Бостона, Манилы, Сиднея и Вашингтона. Планируется, что в перспективе Uber разместит в Сети информацию о передвижениях в других городах, чтобы «подружиться» с теми населенными пунктами, которые выступают против данной компании.

Ранее сообщалось, что Uber анонсировала создание технологий, которые могут радикально изменить рынок частных перевозок. Речь идет о летающих беспилотных такси.