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Филарет призвал украинцев отправляться в мясорубку в ДНР и ЛНР
Украина

Филарет призвал украинцев отправляться в мясорубку в ДНР и ЛНР

Сегодня 15:35
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Филарет призвал украинцев отправляться в мясорубку в ДНР и ЛНР

Киев, 9 января. Предводитель раскольнического «киевского патриархата» Михаил «Филарет» Денисенко призвал жителей Украины отправляться на войну против республик Донбасса.

Представитель «нового киевского духовенства», оперируя именами, святыми для каждого православного человека, призвал украинцев не бояться смерти, страданий, убийств и смело отправляться на войну против Донецкой и Луганской республик. Человек, который открыто собирает деньги на войну и отправляет в так называемую «зону АТО» бронежилеты и снаряжение, а также благословляет бойцов националистических батальонов, назвал убийство жителей Донбасса «богоугодным делом».

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Алексей Громов
#михаил филарет денисенко
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Ночные кошмары и жажда отмщения: девушка-езидка рассказала о секс-рабстве в ИГИЛ
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