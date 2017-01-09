Названа причина аварийной посадки самолета «России» во «Внуково»

Москва, 9 января. Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Краснодар — Москва во второй половине дня 8 января, заявил о внештатной ситуации при посадке в московском аэропорту «Внуково».

По словам командира экипажа, закрылки самолета не вышли в необходимое положение. После подключения резервной системы Boeing-737 благополучно приземлился в аэропорту.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по предварительным данным, причиной сообщения стали датчики, неправильно зафиксировавшие положение закрылков.

В самой авиакомпании заверили, что никакой аварийной ситуации не было. Самолет приземлился вовремя и по расписанию.