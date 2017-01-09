«Газпром» побил исторический рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье

Москва, 9 января. Экспорт российской компании «Газпром» в дальнее зарубежье за минувший год вырос на 12,5% и составил до 179,3 млрд кубометров газа. Об этом в понедельник сообщил глава компании Алексей Миллер.

Он отметил, что в прошлом году удалось установить рекордный показатель за всю историю газовой сферы. По словам Миллера, этот максимум ярко свидетельствует о существенном увеличении спроса на российское голубое топливо в Европе, а также о реальной возможности «Газпрома» обеспечить его безопасный экспорт в необходимом объеме.

Кроме того, увеличение составило 19,9 млрд кубометров газа — данную цифру можно сопоставить с объемом поставок российской компании в прошлом году в Лондон — 17,8 млрд кубометров.