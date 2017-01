Власть новая, а подлодки строятся: как США модернизируют свой флот при Трампе

Министерство обороны США дало отмашку на реализацию следующего этапа в программе строительства нового поколения атомных стратегических подлодок. Таким образом, они остаются одним из самых дорогих проектов американских военных закупок. Подробнее о материале New US Administration, Same US Submarine Procurement Programme портала Rusi — в переводе Федерального агентства новостей.

Считается, что новые подлодки заменят стареющие атомные подлодки типа «Огайо», которые служат ВМС США уже 50 лет. Как раз начиная с 2031 года, американцы планируют вводить в строй ПЛАРБ (атомную подводную лодку с баллистическими ракетами) класса «Колумбия». На вооружении она будет оставаться до 2085 года.

Вопрос только в том, почему это решение было принято сейчас? Новый президент США Дональд Трамп в свое время сделал ряд замечаний о своем желании расширить ядерный потенциал США. Маловероятно, что он вдруг решил сменить свою позицию.

Пока законопроект о закупках 12 подлодок стоимостью 126 миллиардов долларов является третьим по дороговизне в рамках программы Министерства обороны США — после затрат на противоракетную оборону и строительства семейства истребителей F-35. С приходом Трампа был небольшой риск, что программу воспримут негативно: любая задержка вызвала бы перебои в производственном процессе и сильные финансовые издержки, особенно учитывая крайне сжатые сроки.

Итак, 12 подлодок класса «Колумбия» сменят 18 ПЛАРБ типа «Огайо», которые именуют также «Трайдент» — по названию системы баллистических ракет, состоящих на вооружении 15 из них. Ракетоносцы обладают меньшим количеством ракетных шахт (16 вместо 24), что связано с сокращением общего количества боеголовок морских сил США.

В 2013 году Федерация американских ученых подготовила доклад, в котором утверждается: количество патрулей американского флота, выполняющих миссию стратегического ядерного сдерживания, сократилось более чем вдвое в период между 1999 и 2013 годами. Чуть больше десяти подлодок ВМС США, оснащенные баллистическими ракетами, находятся на постоянном дозоре, патрулируя в среднем 70 дней. Каждое судно время от времени подвергается проверке, программам модернизации и капитального ремонта. Обычно дело ограничивается невинными работами — например, заправить реактор подлодки после 25 лет службы.

Класс «Колумбия» позволит установить на подложках ядерные реакторы, не требующие перезаправки — они снизят эксплуатационные затраты при строительстве. Теперь топлива хватит на весь срок службы субмарины. Среди технических новинок — дистанционная система управления, что позволяет сократить обучение людей, пересевших на «Колумбию» из других классов подлодок. Появится и гидролокатор с повышенными тактико-техническими характеристиками. Наконец, электрическая конструкция мотора позволит снизить физический контакт между двигателями и движителем.

Пока только ясно, что США будут тратить чуть меньшую долю своего оборонного бюджета на новые подводные лодки, но это все равно большая часть среди всей ядерной триады США.